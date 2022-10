VIDEO – Atalanta-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Sassuolo, anticipo della decima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



RILANCIO DA PRIMATO – Atalanta-Sassuolo 2-1 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. In attesa di Napoli-Bologna oggi alle 18 l’Atalanta è di nuovo prima da sola. Successo in rimonta per i bergamaschi sul Sassuolo: i Mario Pasalic la prima occasione al quarto d’ora, ma sul suo pallonetto è decisivo Andrea Consigli. I neroverdi però non stanno a guardare, con Kristian Thorstvedt murato da Merih Demiral. Due minuti dopo (41’) arriva però il vantaggio, con cross del classe 2004 Luca D’Andrea sul secondo palo per il gran sinistro al volo di Georgios Kyriakopoulos. Non regge nemmeno fino all’intervallo, perché nel primo minuto di recupero Brandon Soppy anziché tirare serve il meglio piazzato Pasalic e stavolta Consigli è battuto. Sempre al 46’, inteso come inizio di ripresa, Soppy manda in porta Ademola Lookman che entra in area da destra e firma il 2-1. Il Sassuolo rimanda in campo Domenico Berardi dopo un mese e mezzo di stop per infortunio: spaventa subito l’Atalanta, con un gran sinistro sulla traversa. Non dura però molto, perché al 78’ deve lasciare il campo per un nuovo fastidio muscolare (coscia sinistra).

Video con gli highlights di Atalanta-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.