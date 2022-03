VIDEO – Atalanta-Sampdoria 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Sampdoria, posticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



DAL POKER AL POKER – Atalanta-Sampdoria 4-0 nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Dopo tre mesi l’Atalanta ritrova la vittoria in casa in campionato, non succedeva dal 30 novembre col Venezia sempre con lo stesso risultato. Lì aveva fatto tripletta Mario Pasalic che, schierato titolare all’ultimo per un infortunio nel riscaldamento di Ruslan Malinovskyi, al 6′ sblocca di testa su cross di Remo Freuler sorprendendo sul primo palo Wladimiro Falcone. Al 29′ raddoppia Teun Koopmeiners con un destro da posizione centrale su suggerimento di Matteo Pessina. Prima del riposo Pasalic ha la palla della doppietta, la sfiora di testa spedendo di pochissimo a lato. La Sampdoria ha un sussulto a inizio ripresa, ma non riesce a rimettere la partita in bilico e l’Atalanta accelera. Entra Aleksej Miranchuk che al 61′ trova l’inserimento di Koopmeiners, per la sua prima doppietta in Serie A. Ci va – di nuovo – a un passo anche Pasalic, con un cross diventato tiro che sbatte sul palo. A quattro minuti dal 90′ fa tutto Miranchuk, il russo da destra si accentra e col sinistro chiude il 4-0. Senza esultare per motivi facili da immaginare.

Video con gli highlights di Atalanta-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.