VIDEO – Atalanta-Sampdoria 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Sampdoria, match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



DI NUOVO SUL PODIO – Atalanta-Sampdoria 2-0 nella trentunesima giornata di Serie A. Deve aspettare l’ultimo quarto d’ora l’Atalanta, ma alla fine arriva l’undicesima vittoria consecutiva (nona in campionato) e il terzo posto a -2 dalla Lazio. La Sampdoria resiste fino al 75’, poi su angolo battuto sul secondo palo Rafael Toloi sovrasta Nicola Murru e nell’area piccola di testa mette dentro. Proprio lo stesso Murru prova a farsi perdonare, ma un suo sinistro poco più tardi finisce soltanto vicino all’incrocio dei pali. Passano dieci minuti dal vantaggio e il grande ex Luis Fernando Muriel, ancora una volta da subentrato, raccoglie ai venti metri su corner respinto corto e con un destro piazzato piega la sua precedente squadra. Per la formazione di Gian Piero Gasperini è sorpasso ai danni dell’Inter, in attesa dell’impegno dei nerazzurri stasera a Verona. I blucerchiati, invece, interrompono la serie positiva che li aveva rilanciati in chiave salvezza. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.