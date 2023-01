VIDEO – Atalanta-Salernitana 8-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Salernitana, posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 8-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



PUNTEGGIO RECORD – Atalanta-Salernitana 8-2 nel posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A. L’Atalanta esagera: otto gol, un risultato del genere non accadeva da Inter-Padova del 14 aprile 1996. Il conto con la Salernitana si apre dopo quattro minuti, quando Jérémie Boga semina il panico e con un tiro deviato supera Guillermo Ochoa. I campani a sorpresa pareggiano al 10′, con lancio lungo per la sponda di Krzysztof Piatek e il sinistro vincente di Boulaye Dia. È solo un’illusione, anche perché Federico Fazio rovina tutto franando su Rasmus Hojlund sulla linea dell’area di rigore sulla sinistra. Il VAR corregge il punto, è rigore e Ademola Lookman trasforma al 20′ nonostante Ochoa tocchi. Già 3-1 al 23′, con colpo di testa di Giorgio Scalvini su corner di Teun Koopmeiners. Proprio l’olandese segna il poker, ribattuta dopo un rigore che si era fatto parare da Ochoa (altro fallo di Fazio su Hojlund). L’Atalanta ne fa cinque nel primo tempo, al 41′ Hojlund si invola superando Fazio (stavolta non gli fa rigore…) e incrocia per il gol personale. Nella ripresa fa doppietta Lookman, con un bel destro dal limite al 54′. La Salernitana accorcia di nuovo due minuti dopo, con un piazzato di Hans Nicolussi Caviglia alla prima marcatura in Serie A. Ci pensa però l’ex Éderson a proseguire la serie di marcature dell’Atalanta, con una splendida conclusione da fuori. Il punteggio diventa definitivo (8-2) all’85’, con un diagonale di Nadir Zortea. Dopo questa sconfitta pesantissima panchina di Davide Nicola in bilico: possibile esonero.

Video con gli highlights di Atalanta-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.