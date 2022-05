VIDEO – Atalanta-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Salernitana, posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



SI RESTA IN SCIA – Atalanta-Salernitana 1-1 nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. La Salernitana ferma a tre la serie di vittorie consecutive, ma sfiora la quarta. Contro un’Atalanta in crisi nerissima i campani vanno vicini al colpaccio, che avrebbe significato agganciare il Cagliari a sei giorni dallo scontro diretto. Al 27’. A seguito di una punizione, palla rimessa in area e Milan Djuric fa sponda al centro per la scivolata vincente di Éderson. Sembra l’ennesima serata storta per l’Atalanta, incapace di reagire realmente e con Juan Musso che a inizio ripresa salva su Lassana Coulibaly. La Salernitana gestisce anche bene la ripresa, ma basta un lampo dei subentrati per il pareggio. È l’88’, Ruslan Malinovskyi serve nello spazio Mario Pasalic e il suo diagonale col destro è vincente. Chiede un fuorigioco la formazione granata, ma è tutto buono. Nel recupero ci provano Grigoris Kastanos (91′, punizione parata da Musso) e soprattutto Malinovskyi (93′, si gira bene ma di sinistro manda alto dal limite). Per la Salernitana già dopodomani (ore 18) decisivo recupero col Venezia, l’Atalanta in casa non vince più.

Video con gli highlights di Atalanta-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.