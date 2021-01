VIDEO – Atalanta-Parma 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Robin Gosens Lazio-Atalanta

Atalanta-Parma, match della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



IN SCIOLTEZZA – Atalanta-Parma 3-0 nella sedicesima giornata di Serie A. L’Atalanta dà continuità alla cinquina al Sassuolo e si avvicina alla zona Champions League. Un quarto d’ora e Josip Ilicic, poco oltre il centrocampo, ha tutto lo spazio per fare una magnifica apertura per Luis Fernando Muriel, che si inserisce nelle maglie larghissime della difesa gialloblù, controlla e batte a rete. All’intervallo entra Duvan Zapata e gli bastano tre minuti per raddoppiare, riceve palla da Robin Gosens e in mezzo a tre col sinistro mette dentro. Tutto molto facile per i bergamaschi, con la difesa del Parma inguardabile. Un altro subentrato, Ruslan Malinovskyi, avvia l’azione del tris con suggerimento per Zapata, il cui rimpallo su Hernani favorisce Gosens in gol per la quarta partita consecutiva in casa. Poi entra Joakim Maehle, all’esordio e appena arrivato, e quasi fa poker con un inserimento sulla sinistra: salva Luigi Sepe. Ennesimo KO per il Parma, peggior attacco del campionato, ed è in arrivo un cambio in panchina. Fabio Liverani è destinato all’esonero: sta tornando Roberto D’Aversa. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.