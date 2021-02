VIDEO – Atalanta-Napoli 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Duvan Zapata Atalanta-Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Atalanta-Napoli, posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



SHOW NELLA RIPRESA – Atalanta-Napoli 4-2 nel posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A. L’Atalanta si prepara alla Champions League contro il Real Madrid con un grande successo. Nel primo tempo succede poco, solo un rigore negato per fallo evidente di Mario Rui su Matteo Pessina: ne fa le spese Gian Piero Gasperini, espulso per proteste. Il punteggio si sblocca al 52′, con un cross di Luis Fernando Muriel per il colpo di testa di Duvan Zapata che sovrasta proprio Mario Rui. Splendido il pareggio del Napoli, sei minuti dopo gran palla di Matteo Politano e destro al volo di Piotr Zielinski. Dura poco: Muriel disorienta la difesa ospite al 64′, serve Zapata che crossa sul lato opposto dove Robin Gosens corregge in rete. Un erroraccio di Tiémoué Bakayoko al 71′ mette in movimento Muriel, sinistro terrificante dopo aver ubriacato Amir Rrahmani ed è tris. Il Napoli però torna in partita cinque minuti dopo, con un autogol di Gosens su cross di Politano. Doppio vantaggio risistemato al 79′: corner di Muriel, sponda di Berat Djimsiti e colpo di testa di Cristian Romero. Poi uno spavento per Victor Osimhen, che dopo un contrasto sbatte a terra perde conoscenza: portato in ospedale si è per fortuna ripreso. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.