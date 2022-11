VIDEO – Atalanta-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Napoli, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



SEMPRE PIÙ IN FUGA – Atalanta-Napoli 1-2 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Undici vittorie e due pareggi per il Napoli, un ruolino di marcia sensazionale. Altra vittoria in uno scontro diretto in trasferta, nonostante l’Atalanta inizi meglio con una gran parata di Alex Meret su Rasmus Hojlund dopo nemmeno tre minuti. Al quarto d’ora angolo da destra, mischia in area con la palla che non entra ma Victor Osimhen tocca di mano: il VAR dà rigore, trasforma Ademola Lookman al 19′. Dura appena quattro minuti il vantaggio bergamasco, proprio Osimhen si riscatta con un colpo di testa su cross di Piotr Zielinski. Il sorpasso del Napoli sull’Atalanta avviene al 35′, con Osimhen che sradica palla a Merih Demiral e tocca al centro per Eljif Elmas, che controlla e segna complice anche una deviazione. Va in gol proprio il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, fermato dalla lombalgia. Al 55′ occasionissima per il 2-2: Joakim Maehle vola a sinistra, gran parata di Meret e Lookman prende la traversa. Sull’ultimo pallone proprio Maehle calcia trovando il compagno Giorgio Scalvini a opporsi. Per il Napoli è +6 sulla seconda, ora resta solo il Milan come prima inseguitrice.

Video con gli highlights di Atalanta-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.