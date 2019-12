VIDEO – Atalanta-Milan 5-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Milan, anticipo mattutino della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 5-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



L’UMILIAZIONE – Atalanta-Milan 5-0 nell’anticipo mattutino della diciassettesima giornata di Serie A. L’Atalanta rende piccolo piccolo il Milan. Trionfo nerazzurro a Bergamo, in una partita che non ha mai avuto discussione: troppo evidente la differenza di valori in campo. Gianluigi Donnarumma deve effettuare il primo intervento dopo quaranta secondi (e senza di lui finirebbe ancora peggio), ma crolla al 10’ quando Alejandro Gomez irride l’ex Andrea Conti e con il destro stampa il pallone sotto la traversa. L’Atalanta domina tutto il primo tempo, ma non riesce a migliorare ulteriormente il suo score. Almeno fino al 61’, quando Robin Gosens rientra da sinistra e calcia col destro, trovando la deviazione di Mario Pasalic che raddoppia (in posizione regolare). Passano due minuti e il Milan non c’è più, il croato manda in porta Josip Ilicic che salta un uomo e addirittura col destro raddoppia. Il suo piede però è il sinistro, e lo arma in maniera perfetta al 72’: palla imprendibile quasi all’incrocio, doppietta e il Milan crolla. La festa bergamasca non è ancora finita, all’83’ orrore di Mateo Musacchio e Donnarumma a favorire Luis Fernando Muriel, che appena entrato sfrutta la dormita difensiva e segna a porta. Atalanta quinta a -4 dalla zona Champions League, il Milan chiude l’anno decimo in maniera indecorosa. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.