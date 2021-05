VIDEO – Atalanta-Milan 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Milan, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



COPPA DI RIGORE – Atalanta-Milan 0-2 nella trentottesima giornata di Serie A. Il Milan torna in Champions League dopo sette anni. Contro l’Atalanta, già qualificata da nove giorni, per i rossoneri è un primo tempo problematico. Ci pensa però il solito calcio di rigore, conquistato da Theo Hernandez dopo una scivolata di Joakim Maehle, a sbloccare il risultato: trasforma l’ex Franck Kessié al 43′. I bergamaschi escono alla distanza, andando vicini al pari con un diagonale di Duvan Zapata di poco a lato. In contropiede Rafael Leao potrebbe chiudere i conti, scavalca Pierluigi Gollini ma colpisce il palo. Nel recupero, su tiro di Hakan Çalhanoglu deviato, la palla schizza su Robin Gosens e per l’arbitro è ancora rigore. Forti proteste dell’Atalanta, esagera Marten de Roon espulso e che poi dà una spallata al direttore di gara (Maurizio Mariani) rischiando una lunga squalifica. Dagli undici metri fa gol ancora Kessié, il Milan stabilisce il record di rigori in una singola stagione: venti. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.