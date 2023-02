VIDEO – Atalanta-Lecce 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Lecce, anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



GRAN COLPO! – Atalanta-Lecce 1-2 nell’anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A. Il risultato a sensazione della domenica è quello del Lecce, che di questo passo otterrà la salvezza con largo anticipo. Tre minuti e ventiquattro secondi bastano ai salentini per colpire l’Atalanta, con un gran tiro da quasi trenta metri di Assan Ceesay a sorprendere i bergamaschi. Non è una gran giornata per la squadra di Gian Piero Gasperini, che ci mette un po’ per ingranare e quando lo fa trova Wladimiro Falcone buon protagonista. Tanti attacchi dell’Atalanta, ma anche un rischio al 72′ quando Juan Musso rinvia colpendo Lorenzo Colombo e quasi causa il raddoppio del Lecce. Lo 0-2 è comunque rinviato di appena due minuti, su angolo da destra cross sul secondo palo e inserimento vincente di Alexis Blin. Falcone, fin lì fra i migliori in campo, all’87’ attende troppo per rinviare e quando lo fa trova Rasmus Hojlund che pareggia su rimpallo. Ma nel lungo recupero il portiere ospite si riscatta con un prodigio su Luis Fernando Muriel a mano aperta.

Video con gli highlights di Atalanta-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.