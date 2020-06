VIDEO – Atalanta-Lazio 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Atalanta-Lazio, match della ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



RIMONTA OPPOSTA – Atalanta-Lazio 3-2 nella ventisettesima giornata di Serie A. L’Atalanta rende alla Lazio la rimonta dell’andata e fa ancora meglio: a ottobre da 0-3 era finita 3-3, stavolta da 0-2 è 3-2. Cinque minuti e scappa via Manuel Lazzari sulla destra, cross destinato a Jony ma lo anticipa Marten de Roon che infila la sua porta. All’11’ prodezza di Sergej Milinkovic-Savic, che dai venticinque metri fa partire un tracciante che sorprende Pierluigi Gollini. Per mezz’ora è dominio biancoceleste, con Ciro Immobile che ha l’occasione per fare tris (due volte) e fallisce. Al 38′ cross di Hans Hateboer e colpo di testa dell’altro esterno, Robin Gosens, molto angolato: 1-2 e partita riaperta. Per il pareggio bisogna però attendere metà ripresa, anche in questo caso un gol fenomenale con un sinistro impressionante di Ruslan Malinovskyi da fuori area, imparabile. Inerzia tutta da parte dell’Atalanta, che fa entrare anche Josip Ilicic: su angolo nato da intuizione dello sloveno Thomas Strakosha esce a vuoto e José Luis Palomino lo infila di testa, completando il ribaltone. Lazio a -4 dalla Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.