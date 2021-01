VIDEO – Atalanta-Lazio 3-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

ANCHE IN DIECI – Atalanta-Lazio 3-2 nei quarti di finale di Coppa Italia. La prima di due sfide in quattro giorni a Bergamo fra le stesse squadre se l’aggiudica l’Atalanta. Al 7′ Berat Djimsiti è fortunato nel segnare il vantaggio, sfruttando un rinvio sbagliato di Vedat Muriqi nell’area piccola. Quest’ultimo, però, si riscatta dieci minuti dopo col bel colpo di testa del pareggio, suo primo gol con la maglia della Lazio. È poi uno slalom di Francesco Acerbi al 34′ a portare in vantaggio i biancocelesti, inserendosi bene in area e battendo Pierluigi Gollini. Tre minuti dopo però Ruslan Malinovskyi, imbeccato bene da posizione centrale, col sinistro pareggia. A inizio ripresa Manuel Lazzari scappa via a José Luis Palomino che lo atterra al limite: chiara occasione da gol e cartellino rosso diretto. Ma, nonostante l’inferiorità numerica, l’Atalanta trova il vantaggio al 57′ con un’incursione di Aleksej Miranchuk che supera José Manuel Reina nonostante l’intervento di quest’ultimo. Arriva anche un rigore per fallo di Wesley Hoedt su Duvan Zapata, ma il colombiano se lo fa parare da Reina. Poco male per l’Atalanta, che vince 3-2 e sfiderà la vincente di Napoli-Spezia. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.