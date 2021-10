VIDEO – Atalanta-Lazio 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Lazio, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



RECUPERI DECISIVI – Atalanta-Lazio 2-2 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. L’Atalanta riprende la Lazio segnando oltre il 45′ e oltre il 90′. I biancocelesti, reduci da due trasferte molto complicate a Bologna e Verona, passano al 17′: filtrante di Danilo Cataldi, errore di Merih Demiral a favorire Ciro Immobile sul cui tiro si oppone Juan Musso, ma Pedro segna sulla ribattuta. Secondo gol consecutivo per l’ex romanista, migliore in campo, dopo quello alla Fiorentina. A inizio recupero Duvan Zapata va via ad Adam Marusic e con un destro potentissimo piega le mani a José Manuel Reina, all’intervallo è 1-1. La Lazio però dà battaglia per tutta la partita, e riesce a trovare di nuovo il vantaggio: è il 74′, discesa centrale di Pedro con tanto spazio, assist a sinistra per Toma Basic che mette in mezzo e trova Immobile per controllo e destro vincente. Nell’Atalanta è intanto entrato Luis Fernando Muriel, a un passo dal 2-2 con un destro che lascia immobile Reina ma finisce fuori di un niente. Sull’ultimo pallone, al 94′, la palla spizzata sul secondo palo arriva a Marten de Roon che gira in rete e fa esplodere Bergamo. Il centrocampista nelle ultime settimane aveva fatto il difensore centrale, ma si rende utile come se fosse un centravanti. Buon punto per Gian Piero Gasperini vista l’emergenza.

Video con gli highlights di Atalanta-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.