VIDEO – Atalanta-Juventus 1-2, finale Coppa Italia: gol e highlights partita

Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia 2020-2021, si è conclusa con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



TROFEO CON POLEMICHE – Atalanta-Juventus 1-2 nella finale di Coppa Italia. La Juventus vince il torneo per la quattordicesima volta. Gran primo tempo dell’Atalanta, sfortunata e non certo favorita dall’arbitro. Dopo neanche tre minuti Duvan Zapata scappa a sinistra, mette in mezzo trovando José Luis Palomino e Gianluigi Buffon si salva. Al 13’ contatto più che sospetto fra Adrien Rabiot e Matteo Pessina, per l’arbitro Davide Massa è intervento sul pallone ma le immagini lo sconfessano. Nonostante ciò il VAR resta muto, aumentando le polemiche per le direzioni di gara verso i bianconeri. Non dice nulla nemmeno al 31’, quando Juan Guillermo Cuadrado avvia l’azione dello 0-1 con un intervento duro e pericoloso su Robin Gosens: prende sì il pallone, ma anche la caviglia dell’avversario e il fallo ci poteva stare. La giocata prosegue e, dopo una caduta di Cristiano Ronaldo in area, subentra l’ex Dejan Kulusevski che con un morbido sinistro porta avanti la Juventus. Forti e giustificate proteste dell’Atalanta, ma l’arbitro è inflessibile. Ci mettono dieci minuti i bergamaschi a pareggiare, con cross basso di Hans Hateboer per il controllo e sinistro di Ruslan Malinovskyi, 1-1. Nel secondo tempo, però, l’Atalanta cala molto il ritmo e la Juventus gestisce meglio la situazione. Federico Chiesa colpisce il palo, dopo essere stato smarcato in piena area di rigore. Al 71’, quando stava per uscire, Chiesa riceve da Kulusevski e si ritrova di nuovo solo davanti a Pierluigi Gollini stavolta battuto. L’Atalanta non riesce più a reagire, all’89’ espulso Rafael Toloi dalla panchina. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Juventus dal canale YouTube “fd fut”.