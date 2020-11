VIDEO – Atalanta-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lautaro Martinez

Atalanta-Inter, match della settima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



LA VITTORIA UN MIRAGGIO – Atalanta-Inter 1-1 nell’anticipo mattutino della settima giornata di Serie A. L’Inter continua ad andare a ritmo lentissimo e si fa riprendere ancora una volta. A Bergamo il primo tempo è, insolitamente, poco interessante: solo un tiro-cross di Remo Freuler smanacciato a caso da Samir Handanovic. Al 58′ il risultato finalmente si sblocca: Ashley Young crossa sul primo palo per Lautaro Martinez, gran girata di testa e 0-1. Arturo Vidal si divora il raddoppio in contropiede, trovando la grande parata di Marco Sportiello che poi si ripete pure sulla ribattuta di Nicolò Barella. L’Inter come al solito non concretizza e poi paga, di nuovo sull’unico vero tiro in porta avversario. È il debuttante Aleksej Miranchuk, alla prima presenza in Serie A e subentrato, a infilare il poco reattivo Handanovic con un sinistro dal limite. Per la squadra di Antonio Conte appena una vittoria nelle ultime otto partite fra campionato e Champions League. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.