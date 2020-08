VIDEO – Atalanta-Inter 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Atalanta-Inter, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



ALTRO CHE SORPASSO – Atalanta-Inter 0-2 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. L’Inter chiude il campionato il crescendo, riesce nell’impresa di tenere a zero l’Atalanta e finisce seconda a -1 dalla Juventus. Cinquanta secondi e la partita è già sbloccata, dopo scambio da corner cross di Ashley Young sul quale Pierluigi Gollini esce a vuoto, contrastato dal compagno Robin Gosens, e Danilo D’Ambrosio mette dentro da due passi. Secondo gol consecutivo per il difensore, dopo quello di martedì al Napoli. Gollini, colpito duro, al 5′ è costretto a lasciare il posto a Marco Sportiello. Al 20′ grande azione di Young, che dalla sinistra si accentra e fa partire un destro angolatissimo, imprendibile per il subentrato portiere dell’Atalanta. Secondo tempo di gestione della squadra di Antonio Conte (poi durissimo nel post partita), che conferma la miglior difesa tenendo a secco un attacco da novantotto gol, non a segno in questo campionato solo all’undicesima giornata. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.