VIDEO – Atalanta-Genoa 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Atalanta-Genoa, posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



ANCORA PARI – Atalanta-Genoa 0-0 nel posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A. Il Genoa continua nella sua serie incredibile di pareggi: sette su sette con Alexander Blessin in panchina, cinque per 0-0 (tre di fila) e due per 1-1. Nemmeno l’Atalanta, ormai non più schiacciasassi a livello realizzativo, riesce a superare i rossoblù: stesso risultato dell’andata. Nel primo tempo la migliore occasione è per Luis Fernando Muriel, un destro piazzato che scheggia il palo. Una gran giocata di Teun Koopmeiners sembra valere l’1-0: l’olandese va via bene a due, ma spreca Mario Pasalic che manda alto solissimo solo davanti a Salvatore Sirigu. Il Genoa fa entrare Mattia Destro e spaventa l’Atalanta, con un destro in diagonale sul fondo di poco. Poi potrebbe segnare l’esordiente Morten Frendrup, nuovo acquisto di gennaio, ma Marco Sportiello lo ipnotizza. E sul contropiede Sirigu deve negare l’1-0 a un piazzato di Hans Hateboer. Punto che però non serve a nessuna.

Video con gli highlights di Atalanta-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.