VIDEO – Atalanta-Fiorentina 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Robin Gosens Lazio-Atalanta

Atalanta-Fiorentina, match dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



LA RISALITA – Atalanta-Fiorentina 3-0 nell’undicesima giornata di Serie A. L’Atalanta non vinceva in casa addirittura dal 4 ottobre, si riprende dopo tre pareggi e altrettante sconfitte a Bergamo. Fiorentina vittima sacrificale a Bergamo, con Bartlomiej Dragowski che fa quello che può e salva su Duvan Zapata prima e Cristian Romero poi. Dusan Vlahovic, invece, testa Pierluigi Gollini con un sinistro sfiorato quanto basta per mandarlo sulla traversa. Al 44′ però il risultato inevitabilmente si sblocca, con Zapata che fa l’uomo assist e serve dal fondo un pallone che Robin Gosens deve soltanto spingere in rete nell’area piccola. Splendido il raddoppio di Ruslan Malinovskyi, che al 55′ da poco più di venti metri scavalca la barriera e lascia immobile Dragowski. Per l’ucraino è il primo gol in questa Serie A e il riscatto dopo la positività al Coronavirus di novembre. L’Atalanta chiude i conti al 63′: corner di Malinovskyi, sponda di Berat Djimsiti e da un metro Rafael Toloi di testa corregge in rete. E la Fiorentina va in ritiro. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.