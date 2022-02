VIDEO – Atalanta-Fiorentina 2-3, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Atalanta-Fiorentina, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



FINALE CONTESTATO – Atalanta-Fiorentina 2-3 nei quarti di finale di Coppa Italia. Atalanta furiosa per l’epilogo del match, ma è un’altra sconfitta per i bergamaschi non certo ai loro standard in questo inizio di 2022. Subito rigore al VAR per la Fiorentina, per un pestone di Marten de Roon a Nicolas Gonzalez. Dal dischetto va Krzysztof Piatek, che spiazza Juan Musso al 9′. Alla mezz’ora Remo Frueler fa tunnel a Gaetano Castrovilli, assist a Davide Zappacosta e splendido destro per l’1-1. Nel recupero del primo tempo potrebbe segnare Jérémie Boga, al debutto da titolare con l’Atalanta, ma manda sul palo su cross di Zappacosta. Boga però è in una gran giornata, al 56′ va via a due avversari e davanti al portiere non sbaglia per il suo primo gol nerazzurro. Rovina tutto Teun Koopmeiners (entrato nel primo tempo per José Luis Palomino), facendo rigore con un intervento folle su Youssef Maleh. Stavolta Musso para su Piatek, ma il polacco segna sulla ribattuta: 2-2 al 71′, tre gol in due partite di Coppa Italia. Zappacosta potrebbe fare doppietta, il suo destro finisce sulla traversa. Un minuto dopo espulso Lucas Martinez Quarta, doppio giallo per fallo su Luis Fernando Muriel (79′). Ma quando i supplementari sembrano inevitabili, al 93′ su punizione respinta, controllo e tiro di Nikola Milenkovic perfetto per il definitivo 2-3. Ci vogliono tre minuti per convalidarlo, ma al VAR la posizione di Giacomo Bonaventura è considerata regolare (forti dubbi): Atalanta furiosa, la Fiorentina sfiderà la Juventus di Dusan Vlahovic.

Video con gli highlights di Atalanta-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.