VIDEO – Atalanta-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Fiorentina, posticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



IN TESTA – Atalanta-Fiorentina 1-0 nel posticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A. L’Atalanta risponde al Napoli e le due squadre sono di nuovo in testa alla classifica assieme. Rischia Marco Sportiello non trattenendo un tiro di Riccardo Saponara, poi riesce a evitare il tap-in di Antonin Barak. Chiede rigore l’Atalanta per un tocco di braccio di Lucas Martinez Quarta dopo una parata di Pietro Terracciano su Teun Koopmeiners, giudicato involontario. Sempre nel primo tempo, a proposito di arbitri, il VAR toglie un rosso eccessivo a Christian Kouamé. Una strepitosa giocata sullo stretto di Luis Fernando Muriel vale l’1-0: sulla linea di fondo salta Martinez Quarta e Lorenzo Venuti, assist a centro area e Ademola Lookman deve solo spingere in rete da due passi, 1-0 al 59′. Il subentrato Joakim Maehle potrebbe raddoppiare lanciato in campo aperto, se lo divora tirando addosso a Terracciano. A sfiorare il gol per la Fiorentina è… Merih Demiral, con un maldestro colpo di testa quasi diventato autorete. Ma la palla finisce sul fondo in corner e l’Atalanta si conferma miglior difesa con appena tre gol subiti.

Video con gli highlights di Atalanta-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.