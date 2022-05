VIDEO – Atalanta-Empoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Empoli, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



FUORI DA TUTTO – Atalanta-Empoli 0-1 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. La vittoria della Fiorentina sulla Juventus avrebbe reso inutile qualsiasi risultato, ma l’Atalanta perde anche questa e chiude ottava. Bergamaschi fuori dalle coppe dopo sei anni, complici anche tanti risultati negativi in casa nel 2022. Protagonista assoluto per l’Empoli il portiere Guglielmo Vicario, che nel primo tempo fa due grandi interventi entrambi su Duvan Zapata e uno su Jérémie Boga. Quando l’estremo difensore dei toscani non ci arriva è Szymon Zurkowski a negare l’1-0 a Berat Djimsiti, di testa su calcio d’angolo. Partita quasi a senso unico, ma l’Atalanta non riesce a sfondare il muro dell’Empoli. Anche sfortunati i bergamaschi, quando un destro a giro di Boga finisce sulla traversa. E al 79′ le occasioni non concretizzate vengono pagate: Leo Stulac raccoglie al limite e con un destro di prima intenzione firma lo 0-1. Delusione per l’Atalanta, a fine partita però Gian Piero Gasperini è confermato dalla dirigenza per la prossima stagione.

Video con gli highlights di Atalanta-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.