VIDEO – Atalanta-Cagliari 5-2, Serie A: gol e highlights della partita

Duvan Zapata Atalanta-Cagliari

Atalanta-Cagliari, anticipo mattutino della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 5-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



INGIOCABILI – Atalanta-Cagliari 5-2 nell’anticipo mattutino della terza giornata di Serie A. L’Atalanta segna un record nella storia del campionato italiano: mai nessuno aveva segnato almeno quattro gol in ciascuna delle prime tre partite. Il conto lo apre Luis Fernando Muriel al 7′, con qualche attimo d’attesa: lanciato in campo aperto fa secco Alessio Cragno, ma l’assistente segnala fuorigioco. È però tutto buono, il VAR cambia la decisione. Al 24′ il Cagliari pareggia, con corner di Razvan Marin e gran stacco di testa di Diego Godin, al suo esordio in rossoblù. È solo un’illusione per i sardi, perché al 29′ uno splendido destro di Alejandro Gomez porta il Papu a diventare capocannoniere. Il tris è al 37′, apertura per Robin Gosens e cross al centro che pesca Mario Pasalic nell’area piccola. Passano altri cinque minuti e fa poker Duvan Zapata, suo primo gol stagionale, con un destro sul palo lontano dopo aver saltato Godin. Il Cagliari non gioca nemmeno così male, anzi prova a rimettere la partita in discussione al 52′ con un cross di Charalampos Lykogiannis per il piatto destro al volo di Joao Pedro, 4-2. Un subentrato, Sam Lammers, chiude il tabellino a dieci minuti dal termine facendosi conoscere in Italia in grande stile: dribbling di suola su Lykogiannis e pokerissimo. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.