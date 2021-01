VIDEO – Atalanta-Cagliari 3-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Gasperini Atalanta-Inter

Atalanta-Cagliari, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



ULTRAOFFENSIVI – Atalanta-Cagliari 3-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’Atalanta segna solo tre gol, ma viste le occasioni avute sarebbe potuta finire addirittura in doppia cifra. Se il Cagliari regge fino al 43′ è solo grazie a una serie di parate incredibili di Guglielmo Vicario, che salva più volte il risultato. Poi però crolla inevitabilmente, quando al suo personale terzo tentativo Aleksej Miranchuk gira di sinistro un cross di Luis Fernando Muriel deviato da Sebastian Walukiewicz. Il russo segna al debutto in Coppa Italia, così come gli era già successo in Champions League e Serie A. Incredibile al 55′: Vicario fa un altro miracolo e sul capovolgimento di fronte Riccardo Sottil va via dalla sinistra e incrocia per l’inatteso pareggio. Dura però soltanto sei minuti l’1-1, perché Robin Gosens apre per Muriel che piazza sul secondo palo e stavolta Vicario non ci può fare niente. Al 64′ partita già chiusa, con la girata a centro area di Bosko Sutalo su angolo da destra. Cagliari che fin qui nel 2020 ha sempre perso: quattro KO su quattro, cinque di fila. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.