VIDEO – Atalanta-Bologna 5-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Bologna, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 5-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



PIAZZA D’ONORE – Atalanta-Bologna 5-0 nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. L’Atalanta torna a distruggere gli avversari e, in attesa del Milan impegnato stasera con la Lazio, è seconda da sola. Il Bologna comincia pure bene la partita, tanto da avere una buona occasione con Andreas Skov Olsen. Poi, al 22′, Luis Fernando Muriel comincia lo show inventandosi un colpo di tacco per liberare Ruslan Malinovskyi, che conferma il suo strepitoso momento di forma e sblocca la situazione col terzo gol consecutivo. Poco dopo il colombiano potrebbe raddoppiare, ma dopo una serpentina colpisce il palo. Al 44′ rigore per l’Atalanta, con Danilo Larangeira che tira giù Cristian Romero, lo trasforma proprio Muriel. Quando si riprende Bologna subito in dieci: duro intervento (seppur fortuito) di Mattias Svanberg su Romero, rosso diretto e la partita si chiude qui. Una bella combinazione porta Remo Freuler a fissare il 3-0 al 57′, con inserimento e battuta vincente. Due minuti dopo Malinovskyi manda in porta Duvan Zapata, per il facile poker: gol e assist per l’ucraino. Poi entra Aleksej Miranchuk, che al 73′ firma il pokerissimo con un sinistro piazzato. Ci sarebbe quasi gloria pure per Berat Djimsiti, che nel finale scarta il portiere ma sulla linea trova Danilo a evitare il risultato tennistico. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.