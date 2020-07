VIDEO – Atalanta-Bologna 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Atalanta-Bologna, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



RECORD DI PUNTI – Atalanta-Bologna 1-0 nella trentacinquesima giornata di Serie A. L’Atalanta firma il suo record di punti in campionato. Va a settantaquattro, con ancora tre partite da giocare, due in più della stagione 2016-2017. Nel primo tempo un destro rasoterra di Musa Barrow scheggia il palo, ma la cosa più “gustosa” è la lite in panchina fra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic, con il primo espulso dall’arbitro Federico La Penna. Sempre Barrow prende anche la traversa su punizione dai venti metri, poi il gambiano all’ora di gioco fallisce anche una buona occasione calciando alto. Gol sbagliato gol subito, perché l’Atalanta colpisce immediatamente dopo, al 62′. Cross di Timothy Castagne dalla destra, Duvan Zapata spalle alla porta in area controlla e appoggia per l’accorrente Luis Fernando Muriel, che di destro decide l’incontro e manda i bergamaschi secondi. È il diciannovesimo gol del colombiano, ancora una volta decisivo da subentrato. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.