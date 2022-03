VIDEO – Assemblea Generale ECA, tempo di riforme UEFA! Inter presente

ECA al lavoro con la UEFA per apportare novità al calcio europeo già a partire dalla prossima stagione. Anche l’Inter è presente all’Assemblea Generale in programma in questi due giorni (vedi articolo). Di seguito il servizio del collega Francesco Cosatti, inviato a Vienna per Sky Sport

RIVOLUZIONE EUROPEA – Tra oggi e domani – lunedì 28 e martedì 29 marzo – occhi puntati sull’Assemblea Generale della ECA (Associazione dei Club Europei), in cui discuterà delle novità legate al calcio europeo. Tra gli argomenti più importanti da discutere con la UEFA c’è senza dubbio il nuovo sistema di controllo in sostituzione dell’ormai obsoleto Fair Play Finanziario (vedi articolo). Oltre alla sostenibilità finanziaria, sul tavolo ECA-UEFA anche il format dei campionati nazionali e delle competizioni internazionali. In particolare quello della nuova Champions League, a partire dal 2024. Per l’Inter è presente l’Amministratore Delegato Corporate, Alessandro Antonello, anche a rappresentanza della quota italiana.