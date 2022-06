VIDEO – Asllani colpo di mercato… per il Milan! Curioso ‘derby’ con l’Inter

Il Milan mette a segno il colpo Asllani! O meglio, anche la società rossonera porta a casa Asllani… ma non si tratta del centrocampista albanese Kristjan, già prenotato dall’Inter via Empoli (vedi video). A Milano è in arrivo anche Kosovare, talentuosa attaccante svedese in arrivo dal Real Madrid, che andrà a rinforzare il Milan Women. Curiosità di calciomercato. Di seguito il video dell’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

