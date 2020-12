VIDEO – Apre Ibrahimovic, chiude Suazo: 3-0 facile in Inter-Lazio

Condividi questo articolo

Zlatan Ibrahimovic Empoli-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 5 dicembre 2007. I nerazzurri sconfiggono 3-0 la Lazio, con reti di Ibrahimovic, Maicon e Suazo.

FACILE – La vittoria dell’Inter sulla Lazio del 5 dicembre 2007 è estremamente facili. I nerazzurri aprono le danze al 22′: Nicolas Burdisso viene atterrato in area, Zlatan Ibrahimovic trasforma il rigore dell’1-0. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio di David Suazo, che ribatte in rete una respinta di Marco Ballotta. L’honduregno è però in fuorigioco: si rimane sull’uno a zero. Il raddoppio Inter arriva ugualmente al 33′: su calcio d’angolo dalla sinistra si inserisce Maicon, che insacca da pochi passi. Nella ripresa, al 55′, arriva anche il tris. Esteban Cambiasso lancia dalle retrovie, stavolta Suazo è in posizione buona e può involarsi tranquillamente a segnare il 3-0. Nel video YouTube di “SerieAclassics” tutti gli highlights della gara: