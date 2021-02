VIDEO AMARCORD – Zamorano, magistrale gol di tacco in Inter-Napoli

Ivan Zamorano

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 febbraio 1998. Contro il Napoli decidono un bellissimo colpo di tacco di Zamorano e un rigore di Ronaldo.

TUTTO FACILE – Nel girone di ritorno della Serie A 1997/98 l’Inter bissa il 2-0 dell’andata contro il Napoli (vedi articolo). A San Siro, il 28 febbraio 1998, la gara rimane in sostanziale equilibrio per oltre un’ora. Poi al 62′ si sblocca improvvisamente, con un colpo straordinario. Francesco Moriero si invola sulla destra e mette il pallone in mezzo all’area. Ivan Zamorano tenta l’anticipo sul difensore, e poi beffa sia lui sia il portiere con un bellissimo colpo di tacco. Il più incontenibile dei nerazzurri è però Ronaldo, che spesso prova la conclusione verso la porta di Giuseppe Taglialatela. Ed è proprio il brasiliano che al 73′ si guadagna un rigore, che poi trasforma per fissare il 2-0 Inter. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: