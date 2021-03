VIDEO AMARCORD – Zamorano e magia di Di Biagio, Milan-Inter 1-2

Ivan Zamorano

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 5 marzo 2000. Nel derby di ritorno contro il Milan, Zamorano firma prima il vantaggio e poi l’assist per il raddoppio di Di Biagio. I nerazzurri vendicano il derby d’andata.

VENDETTA – Il 5 marzo 2000 si gioca il derby di ritorno della Serie A 1999-2000 tra Milan e Inter. All’andata si imposero i rossoneri per 1-2, ribaltando allo scadere, ma al ritorno i nerazzurri si vendicano. Il leit motiv della gara è la figura del triangolo. Al 43′ lo innesca Luigi Di Biagio, su rinvio sbagliato dei rossoneri, che traccia un filtrante in area per Alvaro Recoba che ribadisce in mezzo. Dove, a due passi dalla linea, Ivan Zamorano può insaccare comodamente il gol del vantaggio. Nella ripresa i ruoli si ribaltano: al 63′ Clarence Seedorf appoggia per il cileno che, appostato sulla trequarti, allunga per Di Biagio. Il centrocampista scocca così un destro terrificante dal limite, che vale il raddoppio. In pieno recupero Andriy Shevchenko trasforma l’ininfluente rigore della bandiera. Rivediamo gli highlights di questo derby nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: