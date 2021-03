Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 17 marzo 1998. Nel ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA, Taribo West sbatte fuori lo Schalke 04 con una rete ai supplementari.

ALL’ULTIMO RESPIRO – Le sfide tra Inter e Schalke 04 non sono mai semplici, a metà degli anni Novanta. Tuttavia, nella Coppa UEFA 1997/98, i nerazzurri completano la vendetta dopo la finale dell’anno precedente. Il ritorno dei quarti di finale, che si gioca a Gelsenkirchen il 17 marzo 1998, è una gara epica, ma in realtà succede tutto alla fine. Fino al 92′, il punteggio rimane in perfetta parità senza reti. E il risultato qualificherebbe i nerazzurri, grazie all’1-0 dell’andata firmato da Ronaldo (vedi video). Ma in pieno recupero Michaël Goossens (meteora al Genoa in Serie B l’anno prima) trova un gol fantastico, un destro a giro dal vertice sinistro dell’area, che non lascia scampo a Gianluca Pagliuca. L’Inter deve così fare i supplementari, dopo aver assaporato la qualificazione. Ma già al primo minuto dei supplementari la pratica viene chiusa. Su una punizione dalla destra, Taribo West si fionda in area e di testa infila l’1-1 che chiude i conti. È il gol qualificazione che zittisce tutta Gelsenkirchen, festeggiato ballando col connazionale Nwankwo Kanu. Rivediamo gli highlights della partita nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”:

