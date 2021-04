VIDEO AMARCORD – Vieri trafigge il Valencia, l’Inter vince di misura

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 aprile 2003. Nei quarti di finale, i nerazzurri superano il Valencia all’andata con un gol di Vieri.

BOBO DECISIVO – Inter e Valencia si trovano di fronte anche nella Champions League 2002/03. E finisce esattamente come un anno prima, in Coppa UEFA (vedi video). Il 9 aprile 2003 la gara di andata dei quarti di finale si disputa a San Siro. A decidere la sfida è Christian Vieri, che mette in rete un cross di Emre Belozoglu con un bel tuffo di testa al 14′. Sarà l’unico gol del match, che basterà per la vittoria nerazzurra. Al ritorno segnerà ancora il numero 32, subito dopo cinque minuti, rendendo vana la rimonta degli spagnoli. Al ritorno vincerà il Valencia 2-1, ma in semifinale andrà la squadra di Hector Cuper. Rivediamo la vittoria dell’andata nel video YouTube di “IL BEARZOT”: