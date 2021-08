VIDEO AMARCORD – Vieri si presenta: tripletta all’esordio in Inter-Verona

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 agosto 1999. I nerazzurri inaugurano la stagione a San Siro contro il Verona. Prima partita per Vieri, che firma un esordio da sogno.

PRIMA DA URLO – Christian Vieri è il grande protagonista dell’estate 1999 del calcio italiano. Il bomber è infatti passato dalla Lazio all’Inter per l’inaudita cifra di 90 miliardi di lire. E i tifosi nerazzurri non vedono l’ora di vedere che coppia esplosiva si formerà col brasiliano Ronaldo. Ma all’esordio, il 29 agosto 1999 a San Siro contro il Verona, il palcoscenico se lo prende tutto il nuovo numero 32. Al 16′ Vieri si sbarazza della difesa veneta con un controllo orientato di petto, prima di trafiggere il portiere con un mancino letale. Nella ripresa, su un lancio di Francesco Moriero al 53′ ancora Vieri beffa tutta la difesa gialloblu, saltando prima il portiere di testa fuori area, e poi depositando in rete con una bella coordinazione. E dodici minuti Vieri trova anche la prima tripletta con l’Inter, battendo un rasoterra mancino dal limite che vale lo 0-3 finale. Rivediamo gli highlights nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: