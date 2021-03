Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 marzo 2002. In casa della Fiorentina basta un gol di Vieri per trovare la vittoria.

DOPPIO TABÙ – Il 30 marzo 2002 l’Inter e Christian Vieri infrangono due barriere in casa della Fiorentina. I nerazzurri approfittano del peggior momento della storia viola. Vittorio Cecchi Gori, il presidente del Giglio, è dimissionario, la squadra è a un passo dalla Serie B: i tifosi di casa reagiscono scioperando per oltre un’ora di gioco. Bobo Vieri segna il gol vittoria al 61′, con un facilissimo tap-in su calcio d’angolo. Il centravanti tocca così per la prima volta quota venti gol in Serie A. E l’Inter torna a vincere in casa della Fiorentina dopo oltre quattordici anni. Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: