Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 maggio 2018. A Roma, in casa della Lazio, i nerazzurri riconquistano un posto in Champions League. L’uomo della partita sarà Matias Vecino.

LA PRENDE LUI – Sono passati solo tre anni da Lazio-Inter del 20 maggio 2018, eppure la partita è già indelebile nella storia nerazzurra. Per come arriva quella vittoria, in doppia rimonta, e per il suo peso. Battendo i biancocelesti per 2-3 allo Stadio Olimpico, la squadra di Luciano Spalletti torna infatti ufficialmente in Champions League, nove anni dopo l’ultima volta. Il testa a testa con la Lazio sorride inizialmente agli uomini di Simone Inzaghi, che al 9′ passano in vantaggio con una sfortunata deviazione di Ivan Perisic su un tiro di Adam Marusic. L’Inter riprende la gara al 29′, con Danilo D’Ambrosio che risolve sugli sviluppi di un corner. Ma non basta, perché al 41′ il tabellone recita 2-1 quando Felipe Anderson conclude a rete un bel contropiede. La vittoria qualifica la Lazio, e il punteggio non cambia. Fino al 78′, quando Mauro Icardi pareggia su rigore, e un minuto dopo Senad Lulic viene espulso per doppio giallo. Il 2-2 riaccende la gara, e all’81’ si raggiunge l’epica: Matias Vecino incorna perfettamente un corner dalla destra, siglando il gol vittoria e riportando l’Inter in Champions League. Riviviamo le emozioni di quella sera nel video YouTube della Lega Serie A: