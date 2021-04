VIDEO AMARCORD – A Udine l’Inter ringrazia Julio Cesar…e Isla: 0-1

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 5 aprile 2009. In casa dell’Udinese i nerazzurri si impongono 0-1, ringraziando Julio Cesar ma anche l’avversario Isla.

VITTORIA DI MISURA – Il 5 aprile 2009 l’Inter mette un altro mattoncino nella costruzione del titolo numero diciassette. In casa dell’Udinese finisce 0-1 per gli uomini di José Mourinho, che continuano a guidare la classifica. I padroni di casa sono decisamente più arrembanti in campo, e Julio Cesar è chiamato spesso agli straordinari. I bianconeri ci provano soprattutto dalla distanza, ma l’Acchiappasogni si fa trovare sempre pronto. L’Inter attacca con timidezza, ma prima del finale riesce a passare. Al 77′ Zlatan Ibrahimovic serve Patrick Vieira in area, ma il francese si fa anticipare da Mauricio Isla. L’intervento del cileno è però goffo, e finisce per deviare il pallone nella sua stessa porta. Un autogol che basta ai nerazzurri per tornare a Milano con i tre punti. Rivediamo gli highlights del match nel video YouTube di “inter 070”: