VIDEO AMARCORD – Thiago Motta letale, Milito show: 3-0 Inter al Bologna

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 aprile 2010. A San Siro i nerazzurri affrontano proprio il Bologna, avversario di stasera, imponendosi per 3-0. Due reti sono di Thiago Motta, Milito non segna ma sale in cattedra come assistman.

SOLO QUALITÀ – Inter-Bologna del 3 aprile 2010 ha una curiosa coincidenza con la sfida di oggi. Sebbene a campi invertiti, anche quella gara si giocò infatti alla vigilia di Pasqua. In quell’occasione i nerazzurri si imposero per 3-0 senza la minima sofferenza. Il vantaggio arriva al 29′ del primo tempo, quando Thiago Motta scocca un sinistro velenoso dai diciotto metri. Nella ripresa poi l’Inter chiude la gara. Al 52′ Diego Milito inventa un fantascientifico assist d’esterno che mette Mario Balotelli solo davanti al portiere: facile siglare il raddoppio. Poi, all’86’, sale ancora in cattedra Thiago Motta. Triangolo corto con Dejan Stankovic al limite dell’area rossoblu, e altro sinistro chirurgico dell’italo-brasiliano, per il 3-0 finale. Rivediamo la vittoria sul Bologna nel video YouTube di “torogiacomino”: