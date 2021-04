VIDEO AMARCORD – Tardelli, gol dopo 1′: trionfo Inter sul Real Madrid

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 2 aprile 1986. In un Meazza gremito la squadra allenata da Corso supera, purtroppo solo illudendosi, il Real Madrid: Tardelli decisivo, fa doppietta.



TRIS PURTROPPO INUTILE – Trentacinque anni fa l’Inter batteva 3-1 il Real Madrid nell’andata delle semifinali di Coppa UEFA 1985-1986. A Marco Tardelli basta nemmeno un minuto per sbloccare le marcature, con un sinistro a centro area che non lascia campo al portiere spagnolo José Manuel Ochotorena. È sempre Tardelli, nella notte forse migliore della sua carriera nerazzurra, a raddoppiare al 54′, risolvendo a suo favore una mischia in area. Nel finale arrivano altri due gol, partendo da quello ospite all’87’ di Jorge Valdano. L’argentino accorcia le distanze per i blancos, ma un incredibile autogol di José Antonio Salguero proprio al 90′ fissa il risultato sul 3-1 per i nerazzurri. Purtroppo, come nella stagione precedente e sempre contro lo stesso avversario, le speranze della squadra di Mario Corso (subentrato nel mese di novembre all’esonerato Ilario Castagner) di accedere in finale si spegneranno nella partita di ritorno al Santiago Bernabéu, dove il Real Madrid sarà capace di vincere per 5-1 ai supplementari. Di seguito il video di Inter-Real Madrid dall’account YouTube “ezius69”.