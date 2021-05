VIDEO AMARCORD – Suarez trascina l’Inter allo Scudetto della stella: 4-1 alla Lazio

PRIMA STELLA – Il 15 maggio 1966 rimarrà nella storia dell’ Inter come la data che, per i nerazzurri, significa “Scudetto della prima stella” . E la conquista del decimo titolo arriva alla penultima giornata della Serie A 1965/66. A San Siro arriva la Lazio , che viene rullata dai nerazzurri, trascinati da Luis Suarez . Lo spagnolo trova il gol del vantaggio con una punizione violenta a fine primo tempo. Al 58′ i biancocelesti pareggiano con Antonio Renna , ma sarà ininfluente. Sandro Mazzola riporta in vantaggio l’Inter al 63′, poi ancora Suarez propizia l’autogol che vale il 3-1 (al 68′). All’ultimo minuto Angelo Domenghini firma il 4-1 finale, prima che parta la festa a San Siro. Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube di “TheGreatOneInterist”:

