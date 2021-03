VIDEO AMARCORD – Seedorf, due gol capolavoro: Inter-Juventus 2-2 al 91′!

Clarence Seedorf Inter (foto via Imago/OneFootball)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 marzo 2002. Contro la Juventus Clarence Seedorf firma due autentici capolavori, che aprono e chiudono il 2-2 finale.

SERATA D’ARTISTA – Clarence Seedorf fa un bel regalo all’Inter il 9 marzo 2002, nel giorno del 94° compleanno del club. Alla sera si gioca il derby d’Italia contro la Juventus, che inizia a tinte nerazzurre. Al 6′ i bianconeri respingono un assalto nerazzurro allontanando di testa dall’area. Il pallone finisce oltre il limite, verso sinistra, dove il 10 olandese trova un meraviglioso diagonale mancino al volo che si infila all’incrocio opposto. Non c’è tuttavia troppo tempo per festeggiare, perché al 13′ David Trezeguet trova il pareggio incornando un cross di Gianluca Zambrotta. Dal primo quarto d’ora conviene poi fare un veloce fast forward verso gli ultimi dieci. All’81’ Igor Tudor sorprende tutti, deviando una punizione dalla lunghissima distanza verso il secondo palo. L’1-2 della Juventus spiazza l’Inter, e serve quindi sangue freddo per non perdere completamente la testa. Ci pensa ancora una volta Seedorf, che non ha ancora finito di dipingere calcio. Al 91′ l’olandese trova un destro meraviglioso da oltre 30 metri, che finisce sotto l’incrocio, come il primo. Rivediamo i due capolavori dell’olandese nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: