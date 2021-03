VIDEO AMARCORD – Ronaldo magia e doppio Simeone: Milan-Inter 0-3!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 marzo 1998. I nerazzurri dominano il derby di ritorno col Milan, vincendo 0-3 con doppietta di Simeone e un capolavoro di Ronaldo.

SENZA STORIE – Il derby di ritorno tra Inter e Milan nella Serie A 1997/98 è uno dei più memorabili nella storia delle stracittadine. Per la facilità con cui i nerazzurri conquistano la vittoria, e per la bellezza di alcuni gol. Il protagonista sulla carta è Diego Simeone, che firma una doppietta. Il vantaggio del Cholo arriva al 42′, quando si fionda in area con carica belluina per incornare un angolo dalla destra sorprendendo tutti. Il secondo, invece, arriva alla fine della gara (88′). L’argentino si invola in un contropiede solitario, al limite dell’area salta anche Sebastiano Rossi e poi da posizione impossibile infila il gol dello 0-3 finale. In mezzo, il capolavoro della serata, che porta la firma di Ronaldo. Al 76′ Francesco Moriero alza un pallone dalla trequarti destra, indirizzandolo verso l’area. Il Fenomeno arriva perfetto all’appuntamento, e riesce ad anticipare Rossi in uscita con un pallonetto al volo, colpendo a mezza altezza. Rivediamo tutti i gol nel video YouTube di “TheGreatOneInterist”: