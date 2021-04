VIDEO AMARCORD – Ronaldo risorge col Brescia: gran doppietta, 2-1 Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 aprile 2002. Ronaldo batte il Brescia in rimonta firmando una doppietta.

ULTIMA DOPPIETTA – Il 14 aprile è giorno di grandi doppiette per Ronaldo, con la maglia dell’Inter. Nel 1998 la vittima era lo Spartak Mosca (qui il video), quattro anni dopo lo sarà il Brescia. Che a San Siro tenta il colpaccio, passando in vantaggio al 29′ con rigore (generoso) trasformato da Pep Guardiola. L’Inter non riesce a rompere le linee delle Rondinelle, finché non si scatena Ronaldo. Che al 79′ sfrutta un errore in disimpegno degli avversari, salta Pavel Srnicek e scocca un destro potente verso la porta. La palla colpisce però il palo e torna sui piedi del brasiliano, che ribadisce ugualmente in rete il gol dell’1-1. E quattro minuti fa esplodere San Siro. Emre Belozoglu avanza sulla trequarti e subisce fallo. L’arbitro concede tuttavia il vantaggio, consentendo a Ronaldo di raccogliere il passaggio involontario del turco e spedire in porta, di prima, un destro violentissimo che vale il 2-1. Rivediamo l’ultima doppietta del Fenomeno con l’Inter nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: