VIDEO AMARCORD – Ronaldo risolve in extremis Inter-Vicenza: gol al 94′!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 marzo 1998. Contro il Vicenza risolve Ronaldo in pieno recupero.

DOPPIA FATICA – Sei giorni dopo il rotondo 0-3 nel derby (vedi video), la vittoria dell’Inter porta ancora le firme di Diego Pablo Simeone e Ronaldo. Ma paradossalmente il Vicenza è più difficile da battere del Milan. Il vantaggio nerazzurro arriva solo al 67′, con il Cholo che di testa manda in rete un cross del solito Francesco Moriero bissando la rete dell’andata. Le cose si mettono bene per l’Inter, grazie anche all’espulsione di Giacomo Dicara al 73′. Ma i veneti trovano comunque il pareggio, grazie a una sfortunata deviazione di Francesco Colonnese su tiro di Lamberto Zauli. Ancora una volta, ci penserà Ronaldo a risolvere le cose. In pieno recupero Lorenzo Stovini atterra il brasiliano con un folle intervento: il numero 10 dell’Inter ha sangue freddo, nonostante le proteste (insensate) dei giocatori del Vicenza, e al 94′ trasforma il rigore del 2-1. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: