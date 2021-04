VIDEO AMARCORD – Ronaldo, doppio dribbling alla Roma: 1-2 Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 aprile 1998. Ronaldo firma una straordinaria doppietta alla Roma, nel sabato pre-pasquale.

DOLCE PASQUA – L’11 aprile 1998, il giorno prima di Pasqua, l’Inter va a Roma per la ventinovesima giornata di Serie A. La sfida è ardua, e il primo tempo finisce 0-0. Ma nella ripresa si scatena Ronaldo, che firma la vittoria nerazzurra. Al 50′ il brasiliano raccoglie un lancio corto di Benoit Cauet, e deposita in rete dopo aver dribblato il portiere con lo stop orientato. I giallorossi si fanno però sotto, e al 63′ pareggiano con Cafu che sfrutta un’indecisione definitiva. Ci pensa ancora Ronaldo a sistemare le cose prima della fine. Su un lancio verticale al 75′, il numero 10 si avventa sul pallone, entra in area, salta ancora Michael Konsel e firma la doppietta. Rivediamo i suoi gol nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: