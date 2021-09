VIDEO AMARCORD – Recoba si ripete col Foggia: decisivo nello 0-1 Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 settembre 1997. Dopo lo strepitoso esordio col Brescia, Recoba si ripete anche alla seconda in nerazzurro, decidendo lo scontro col Foggia.

SINISTRO DECISIVO – Il vero protagonista dell’avvio di stagione dell’Inter 1997/98 è Alvaro Recoba. In Serie A, alla prima assoluta, il Chino ribalta il Brescia con una doppietta da urlo (vedi video) e tre giorni dopo si ripete in Coppa Italia. I sedicesimi di finale vedono i nerazzurri affrontare il Foggia, con la gara di andata che si disputa in Puglia. Al 21′ Taribo West si trova stranamente lungo il lato destro dell’area. Dopo un dribbling cincischiante, il nigeriano butta il pallone verso l’area, con una traiettoria a uscire. Sul limite si fa trovare prontissimo proprio Recoba, che con con un velenoso sinistro al volo firma il gol che varrà poi la vittoria. Rivediamo la terza rete nerazzurra dell’uruguaiano nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: