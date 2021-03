VIDEO AMARCORD – Recoba, bis da trenta metri! Guida l’Inter a Bologna

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’8 marzo 2003. In casa del Bologna passano i nerazzurri, grazie a una doppietta di Recoba.

CHINO ISPIRATO – La trasferta dell’Inter a Bologna, nella ventiquattresima giornata della Serie A 2002-2003, rischia di essere più difficile del previsto. Anche se in realtà, dopo soli nove minuti, il tabellone segna già il risultato di 0-1. Infatti Alvaro Recoba disegna una traiettoria delle sue su una punizione dai venticinque metri, portando in vantaggio l’Inter. Al 23′ però i padroni di casa pareggiano, col futuro nerazzurro Julio Ricardo Cruz. L’1-1 si protrae per un tempo lunghissimo, ma il Chino è in giornata di grazia, e pone la firma sulla partita col capolavoro finale. All’85’ Gianluca Pagliuca (portiere ex Inter tornato a Bologna) esce dall’area per evitare l’imbucata nerazzurra verso Gabriel Omar Batistuta. Ma il pallone finisce sui piedi proprio di Recoba, che da oltre trenta metri piazza un pallonetto sontuoso, che regala vittoria e tre punti all’Inter. Rivediamo i momenti salienti della vittoria di Bologna nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: