VIDEO AMARCORD – Pazzini-Eto’o in un minuto: Inter dilaga col Genoa

Giampaolo Pazzini Verona

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 marzo 2011. Il Genoa passa in vantaggio a San Siro, poi Pazzini ed Eto’o avviano la rimonta. Finirà 5-2 per i nerazzurri.

TUTTO NEL SECONDO TEMPO – Il 6 marzo 2011 l’Inter finisce il primo tempo col Genoa sotto 0-1. Al 40′ il vantaggio rossoblu lo firma Rodrigo Palacio, con un diagonale potente al termine di un contropiede. Ma ad inizio ripresa si scatena l’attacco nerazzurro. Al 50′ Samuel Eto’o scarica in mezzo per Giampaolo Pazzini, che trova il pareggio con un tocco sotto. E dopo neanche sessanta secondi il camerunese completa la rimonta, ribadendo in rete una respinta del portiere. E sempre Eto’o al 57′ trova anche la doppietta, seminando il panico in area e poi trovando un sinistro di punta davanti al portiere. Eto’o è incontenibile, e al 71′ traccia un filtrante per Wesley Sneijder in area. L’olandese può tirare, ma sceglie invece di servire Goran Pandev in orizzontale, che può scaricare in rete il 4-1. C’è poi gloria anche per Yuto Nagatomo, nerazzurro da pochi mesi: all’84’ riceve palla in area, si gira e scarica la botta mancina del 5-1. Ininfluente la rete del 5-2 di Mauro Boselli, che al 90′ appoggia in porta di testa un cross di Palacio. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube di “inter070”: