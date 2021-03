VIDEO AMARCORD – Oriali decide l’ultimo Milan-Inter prima del Totonero

Gabriele Oriali Milan-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 2 marzo 1980. I nerazzurri si aggiudicano il derby di ritorno contro il Milan con un gol di Oriali.

ULTIMO DERBY – Il derby di ritorno tra Milan e Inter, nella Serie A 1979/80, è uno dei più dolci ricordi per i tifosi nerazzurri. Innanzitutto perché arriva la vittoria per la squadra di Eugenio Bersellini, nel giorno in cui lo stadio di Milano viene intitolato ufficialmente a Giuseppe Meazza. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti sinistra, Gabriele Oriali si trova indisturbato al centro dell’area rossonera, e può colpire a botta sicura. Terza vittoria consecutiva per l’Inter, che fino a fine stagione perderà una sola volta, aggiudicandosi lo scudetto. E poi sarà l’ultimo derby in Serie A (il primo di due volte), considerando che il Milan a fine stagione verrà retrocesso per lo scandalo Totonero. Rivediamo la storica vittoria nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: