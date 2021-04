Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 aprile 1980. Roberto Mozzini firma il 2-2 contro la Roma all’88’, regalando lo scudetto ai nerazzurri.

PRIMA VOLTA – Si dice che la prima volta non si scorda mai, e nel caso di Roberto Mozzini non è difficile da credere. Perché il 27 aprile 1980 il roccioso difensore dell’Inter trova il primo e unico gol in maglia nerazzurra. E il caso vuole che sia il gol decisivo per la vittoria del dodicesimo scudetto della storia dell’Inter. La gara si disputa a San Siro, l’avversaria è la Roma. Che al 18′ passa in vantaggio con Roberto Pruzzo e al 43′ raddoppia con Maurizio Turone. In mezzo, al 36′, il capitano Gabriele Oriali aveva trovato il momentaneo vantaggio, staccando di testa su una punizione di Evaristo Beccalossi. E proprio il Beck inciderà anche nell’azione del secondo gol. Incursione dalla sinistra all’88’, rasoterra verso il centro dell’area che la difesa giallorossa allontana. Il pallone si indirizza verso il limite, dove arriva proprio Mozzini che trova il destro violento che vale il 2-2 e lo scudetto matematico. Rivediamo questa gara storica nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: